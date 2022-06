Luva de Pedreiro desabafa e anuncia pausa na gravação dos vídeos: "esfriar a cabeça"

O influenciador Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, anunciou que não irá publicar vídeos nos próximos dias. A decisão foi anunciada em uma transmissão ao vivo no domingo (19), através do Instagram.

"Um abração para vocês aí. Nesses dias eu não posto vídeo não. Vou ficar uns tempos, tá ligado? Sem postar vídeo. Eu vou esfriar a cabeça. Ficam enchendo o saco do cara. É sozinho, Deus e meus fãs. O resto é o resto", declara em vídeo.

O desabafo deixou os seguidores preocupados. Com 20 anos, o Luva de Pedreiro é um fenômeno nas redes sociais. Com produções envolvendo futebol, conquistou 14,3 milhões de seguidores no Instagram e 16,9 milhões no Tik Tok.

Nascido no interior da Bahia, no município de Quijingue, Iran criou bordões como "Siiii", "Receba" e "Graças a Deus Pai". Em um campo de terra, se popularizou mostrando habilidade nas finalizações.

Conflito com empresário

Os seguidores especulam que Iran Ferreira entrou em conflito com o empresário Allan Jesus, responsável pela gestão da carreira do jovem. Apesar da ascensão nas redes sociais, Luva de Pedreiro mantém uma vida muito humilde.

O tema já foi discutido por outros influenciadores, como Casimiro. Na época, ele questionou o motivo do baiano seguir morando na mesma região e não ter conseguido muitas propagandas com o sucesso.

