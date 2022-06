Empresário do Luva de Pedreiro tentou comprar imóveis de luxo à vista; valores chegam a R$ 11 mi

O empresário do Luva de Pedreiro tentou comprar quatro imóveis avaliados em R$ 800 mil reais no Rio de Janeiro. Além deste, outro com valor estimado em R$ 8 milhões, no Condomínio Alphaville. Todos em bairros nobres. As informações foram divulgadas pelo SBT News na quinta-feira (23).

Ainda de acordo com o portal, Allan Jesus tentou fechar negócio logo, mesmo sem visitar os locais. Ele indica que a esposa seguiria com as negociações para que os pagamentos fossem feitos à vista.

Recentemente, o colunista Leo Dias publicou que Iran Ferreira, mais conhecido como Luva de Pedreiro, tem duas contas bancárias com apenas R$ 7.500, 00. O primeiro grande faturamento foi de R$ 300 mil. Depois, veio o contrato de R$ 1 milhão com a Amazon Prime Video, para divulgar opções do catálogo esportivo.

Ainda de acordo com Leo Dias, desconfiado das ações do empresário, o Luva pediu socorro a um conhecido atleta para ajudar a gerenciar a carreira dele.

