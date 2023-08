Família de Sidney Sampaio atualiza o estado de saúde do ator e pede 'respeito'

Sidney Sampaio, 43, que caiu da janela do quarto, no quinto andar de um hotel, na Zona Sul, na última sexta-feira (4), está bem. A informação foi repassada pela família do ator nesta segunda-feira (7).

"O ator Sidney Sampaio está bem, está em repouso com a família, e pedimos que respeitem o momento e não acreditem em especulações. Agradecemos todas as mensagens de apoio e o carinho que temos recebido", dizia a nota da assessoria.

Ainda segundo a assessoria, o quadro de saúde do ator é estável. A equipe também explicou que ele está fora das redes sociais para se recuperar do ocorrido.

Entenda o caso

Antes de cair da primeira janela de um quarto de hotel no Rio de Janeiro, o ator Sidney Sampaio havia tomado remédios para insônia. O caso está sendo investigado pela 13ª Delegacia de Polícia, de Ipanema. Uma perícia foi feita no local da queda.

Sidney quebrou móveis e objetos na acomodação antes de cair. A assessoria do ator afirmou que a equipe jurídica dele já está responsável por lidar com os prejuízos causados ao hotel.

Segundo testemunhas, o ator teria começado a quebrar o quarto em que estava acomodado por volta das 4h da manhã da última sexta-feira (4).

Sidney ensaiava com a atriz Claudia Mello para estrear a peça "Separados sob o mesmo teto", neste sábado (12). Contudo, espetáculo foi adiado.