Cássia Lourenço confirma término com Éder Militão: 'não me associem a ele'

A influenciadora Cássia Lourenço confirmou o término do namoro com o jogador Éder Militão. Nesta segunda-feira (7), ela se pronunciou por comentários em uma página do Instagram e pediu: "não me associem a ele".

"[...] eu sequer estava vendo sites de fofoca. Vocês juram que ele foi ou é importante suficiente para eu ficar mandando indiretinhas?! Pelo amor de Deus, vida que segue. Ele está solteiro, faz da vida o que quiser", pontuou a jovem de 25 anos.

O fim definitivo do relacionamento já era especulado desde o fim de semana, quando nesse domingo (6) Militão foi fotografo ao lado de Vini Jr. em um passeio de iate pro Ibiza. Ele pilotava uma moto aquática com uma mulher na garupa.

Eles assumiram publicamente o relacionamento em junho e chegaram até a fazer uma tatuagem juntos. A influenciadora esteve na festa de um ano de Cecília, filha de Militão com a cearense Karoline Lima.