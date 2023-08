Iran Malfitano visita Sidney Sampaio e relata: ‘escoriações e perna imobilizada’

O ator Sidney Sampaio, que caiu de um quarto de hotel, na última sexta-feira (4), no Rio de Janeiro, tem recebido o apoio de colegas de profissão. Iran Malfitano foi um dos artistas que foi visitá-lo, acompanhado de Dudu Oliveira.

“A gente chegou no hospital, ele estava bem, estava com escoriações devido à queda. A perna esquerda imobilizada, com gesso, mas ele estava tranquilo, conversando de boa”, disse Iran, sobre a visita ao amigo, ao jornal Extra.

“Esses momentos é importante ter o apoio dos amigos. Tenho orado muito para que ele se recupera prontamente. Graças a Deus eu já fiquei sabendo que ele está bem”.

Elogios

A psicóloga Juliana Gama, mãe do único filho de Sidney Sampaio, também falou sobre o caso do artista em um post no Instagram, e aproveitou ara exaltá-lo como pai.

“Sidney é um pai maravilhoso. Ama o Léo incondicionalmente. Devido à privação de sono por conta da rotina pesada de trabalho, tomou medicação para dormir sem orientação médica. O que muitas pessoas fazem erradamente. A consequência disso, infelizmente, foi o episódio de hoje. Ele está sendo medicado corretamente e passa bem”.