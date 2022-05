Fábio Porchat abre formulário para pagar a inscrição de 200 participantes no Enem 2022

Fábio Porchat compartilhou a 2ª edição do projeto apelidado de "Quebra Essa, Porchat", responsável por pagar a taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. Neste ano, serão 200 participantes contemplados, segundo compartilhado pelo humorista em suas redes sociais, na segunda-feira (9).

Nesta terça-feira (10), ele abriu o formulário para estudantes enviarem o boleto do Enem, que neste ano custa R$85. No entanto, pediu para que o público deixasse a oportunidade para "quem realmente está precisando dessa força", escreveu no Twitter.

A 1ª edição do projeto acontecem em 2021, após candidatos perderem o direito à isenção. De acordo com o g1, a atriz Maisa Silva e o deputado federal David Miranda contribuíram no pagamento de alguns boletos da ação.

Fábio Porchat Humorista "Essa ação ano passado rendeu muitas matrículas na universidade. Acredito em vocês, bora lá que só a educação muda o mundo!".

Os alunos interessados devem preencher o formulário incluindo nome completo, idade, cidade, dados do boleto, assim como o arquivo do pagamento.

Posteriormente, o projeto irá enviar o comprovante do pagamento por e-mail para o participante.

O ator ainda brincou: "depois quero todo mundo me mandando as notas do ENEM igual fazia na escola!".