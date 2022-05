Inscrição do Enem 2022: veja data, como fazer e quando é a prova

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma prova que se avaliar o desempenho escolar dos estudantes após a conclusão da educação básica, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Neste ano, o Enem 2022 será aplicado nos dias 13 e 20 de novembro em todo o Brasil. A prova possui quatro provas objetivas, com 45 questões cada, e uma redação.

Qual a data?

As inscrições ocorrem do dia 10 de maio e encerram no dia 21 de maio. Já as provas do Enem 2022 acontecerão nos dias 13 e 20 de novembro.

Como fazer a inscrição?

É possível efetuar a inscrição no site da Página do Participante INEP. O Enem possui taxa de R$ 85, que poderá ser paga até 27 de maio. O portal solicita o CPF e a data de nascimento antes de começar a inscrição. Posteriormente, o candidato deve preencher as perguntas pessoas, como:

Nome do pai (é possível não declarar);

Cor/Raça;

Estado civil;

Nacionalidade.

Para quem é válida a isenção?

A isenção do Enem 2022 poderia ser solicitada pelos seguintes candidatos:

Estudantes que cursam o terceiro ano do ensino médio em escolas públicas: é necessário comprovar a matrícula no último ano do ensino médio de uma escola pública;

é necessário comprovar a matrícula no último ano do ensino médio de uma escola pública; Participantes que se enquadrem na Lei Federal nº 12.799/2013: essa categoria contempla estudantes de escolas públicas ou bolsistas integrais de colégios particulares que tenham renda familiar mensal de até um salário mínimo e meio;

essa categoria contempla estudantes de escolas públicas ou bolsistas integrais de colégios particulares que tenham renda familiar mensal de até um salário mínimo e meio; Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico): serviço garante isenção para participantes com renda familiar de meio salário mínimo por pessoa ou renda familiar total de até três salários mínimos.

Como fazer a isenção para a prova em 2022?

O pedido de isenção da taxa de inscrição do Enem deveria ser realizado até dia 15 de abril. Segundo o Inep, o sistema foi liberado para os procedimentos no dia 4 de abril, na Página do Participante.

Era possível não só pedir pela isenção, como justificar a ausência na edição de 2021. Após o prazo, não é mais possível solicitar o serviço para o Enem 2022.

O resultado da solicitação de isenção da taxa de inscrição no Enem foi divulgado no dia 22 de abril.

Onde encontrar as provas anteriores para fazer?

Legenda: No site, é possível buscar o caderno de provas a partir do ano, do dia e da cor Foto: Reprodução/Inep

O portal do Inep disponibiliza todas as provas do Enem realizadas desde 1998. No site, é possível encontrar detalhadamente as provas e gabaritos de cada caderno do teste a partir do ano 2009, assim como os gabaritos.

Para acessar: clicar aqui.

Quando sai o local?

A divulgação do local de prova ocorrerá durante o mês de outubro, segundo o portal do Enem. No entanto, ainda não foi definido uma data específica.

Para verificar, os candidatos precisarão acessar o Cartão Confirmação Enem 2022. Nele, também será detalhado o horário das provas, número de inscrições dos participantes e o idioma escolhido para as línguas estrangeiras.

Quero receber conteúdos exclusivos sobre o Brasil