Fã que beijou Leonardo em vídeo se pronuncia após repercussão: 'faria tudo de novo'

Um vídeo em que o cantor Leonardo aparece dando um beijo em uma fã no camarim viralizou nas redes sociais nesta semana. Agora, a própria fã comentou sobre o momento de intimidade com o artista, revelando que "não foi o único encontro".

Nesta sexta (22), em entrevista ao programa A Tarde É Sua, da RedeTV!, a mulher sugeriu que ela e Leonardo mantêm uma relação que vai além da de fã e ídolo.

Vídeo foi gravado em 2016

"Esse vídeo foi filmado em setembro de 2016. Eu estou sofrendo agressões do público, das seguidoras da Poliana [Rocha], agressões dos fã-clubes, agressões verbais. Eu gostaria de deixar bem claro que esse não foi apenas um show, ele não me vê tanto como desconhecida", iniciou.

A jovem ainda diz não se arrepender de seu comportamento e comentou sobre as alfinetadas que recebeu da esposa do cantor, Poliana Rocha.

"Eu entrei, beijei e faria tudo novamente. Sempre fui fã, sempre gostei muito dele. Sobre minha relação Kelly e Leonardo, eu não vou falar. (...) Dá para ver que, ao me ver, ele se surpreendeu, me agarrou, virou de costas e me deu um selinho. Não precisa ficar me alfinetando, eu já vi várias alfinetadas dela. Foi tudo depois do vídeo que eu coloquei no TikTok", finalizou ela.