Vídeo do cantor Leonardo dando 'selinho' em possível fã viraliza nas redes sociais

Um vídeo mostrando um beijo entre o cantor Leonardo e uma possível fã repercutiu nas redes sociais e ultrapassou a marca de 1 milhão de visualizações. As imagens, no entanto, não parecem ser recentes.

Nas imagens, que provavelmente devem ter sido feitas nos bastidores de um show, uma mulher de vestido vermelho se aproxima do artista para fazer uma foto, e Leonardo a puxa para um abraço próximo.

Veja momento de "selinho" entre Leonardo e mulher:

Depois da fofoca sobre traição, tá viralizando esse vídeo do Leonardo atendendo uma fã no camarim. pic.twitter.com/lP4BH7z113 — #HITOU (@hitounaweb) July 21, 2022

Após rodar com ela, ele dá dois selinhos. Enquanto fazem fotos, os dois ficam bem abraçados, e Leonardo chega a dizer: "não, isso vai dar problema lá em casa".

No fim, um homem da produção do cantor pede para que o vídeo seja encerrado e, aparentemente, Leonardo continua conversando com a mulher.

Segundo o jornal Folha de S. Paulo, o cantor não se pronunciou sobre o assunto até o momento. Leonardo é casado com a jornalista Poliana Rocha desde 1995.