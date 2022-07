Heitor Martins, o 'Pit Bitoca', é sequestrado e passa cinco dias em cativeiro

O humorista Heitor Martins, 52, que fez o icônico personagem "Pit Bitoca", do Zorra Total, foi sequestrado e passou cinco dias em cativeiro. Ele foi liberado nessa quinta-feira (21) e usou as redes sociais para contar sobre os momentos de terror.

"Eu fui sequestrado, fiquei cinco dias em cativeiro, inclusive queimaram meu carro, roubaram minha casa, mas graças a Deus, tô bem, tô vivo e mais forte agora, com todo esse carinho de vocês. Então, tudo tranquilo, graças a Deus", disse o humorista.

Segundo o site Splash, do Uol, ele foi sequestrado após ir a um encontro marcado por meio de um aplicativo de relacionamento. Ao chegar ao local combinado, ele foi surpreendido por quatro homens.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que Martins teve de dar todas as suas senhas dos cartões e entregar a chave de casa. Após ser liberado, o ator fez exames periciais. O caso está na Delegacia Seccional de São José dos Campos.

Ator nega 'golpe do tinder'

Conforme o intérprete de "Pit Bitoca", ele não caiu no "golpe do tinder". Martins contou que foi a um encontrado marcado com uma mulher, mas diz que nem chegou a vê-la, sendo abduzido antes.

"Não teve nada de mais. Não teve golpe do Tinder. Estão criando coisas na cabeça. Eu fui a São José dos Campos ao encontro de uma moça do Tinder. Aí fui pego lá e nem acabei encontrando a moça. Foi só. [...] Eu fui ao encontro de uma moça do Tinder, mas não é golpe, 'caí no golpe'. Também não sei..", conta.