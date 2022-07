Jade Picon beija Gabriel Medina em festa após breve encontro com Yasmin Brunet

A influenciadora Jade Picon teria beijado o surfista Gabriel Medina na última quarta-feira (20), durante uma festa em São Paulo. Na mesma noite, no entanto, ela encontrou com Yasmin Brunet, ex-mulher de Medina.

Segundo o colunista Leo Dias, as duas chegaram a se cumprimentar, mas não trocaram muitas palavras. Em abril deste ano, rumores de um affair entre os dois circularam nas redes sociais.

Com os boatos do envolvimento amoroso, Jade e a modelo teriam se afastado por conta do envolvimento entre a ex-BBB e o surfista. Entretanto, amigos próximos de Jade teriam afirmado que as duas nunca foram amigas.

Yasmin e Medina

Apesar da conexão entre os três, Gabriel Medina e Yasmin Brunet não demonstram nenhum tipo de movimento para retomar o casamento. Recentemente, ela foi apontada como affair de Xamã e até João Guilherme, ex-namorado de Jade.