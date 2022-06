Leonardo se emociona ao lembrar irmão Leandro, morto há 24 anos: 'saudade que dói'

A morte do cantor Leandro, que fazia dupla com Leonardo, completa 24 anos nesta quinta-feira (24). A triste data foi lembrada pelo sertanejo, que publicou uma homenagem ao irmão nas redes sociais.

Leonardo falou sobre a saudade e as lembranças constantes que tem de Leandro. "24 anos de saudades meu irmão #Leandro! Não há um só dia que não penso em você. Te amo! Saudade que dói!", escreveu na legenda do post no Instagram.

Além de Leonardo, outros familiares, como Jéssica Costa, filha do artista, também escreveram mensagens em homenagem a Leandro.

"24 anos de saudade. Meu amor, respeito e admiração são eternos! Assim como o do Brasil, que até hoje canta e chora com a sua partida. Tenho certeza que se você estivesse aqui estaria muito orgulhoso da família linda que construiu e que estaria com o olhar radiando de felicidade vendo seus netos, tão lindos. Seu legado e família são muito especiais. Obrigada por ter deixado cada um desses tesouros para nós", comentou Jéssica.

Morte de Leandro

Leandro morreu no dia 23 de junho de 1998, após 65 dias enfrentando um câncer raro no tórax, o tumor de Askin. De acordo com boletim médico da época, divulgado pelo Hospital São Luiz, de São Paulo, ele estava internado e sedado. Com o agravamento da doença, o tumor começou a comprimir os órgãos vitais do corpo. Na época, a morte precoce do artista causou comoção nacional.

