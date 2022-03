Liz Vargas, ex de Leonardo, revela frustação de filho do casal na música

Liz Vargas, ex-cantora do grupo Banana Split, revelou a frustração do filho Matheus Vargas, 24, em seguir uma carreira na música. Ele é fruto do relacionamento da gaúcha com o cantor Leonardo. A informação foi revelada por ela no podcast Clube da VIP, no YouTube.

"Ele cresceu nesse ambiente, não teve jeito. Começou muito cedo e se frustrou muito cedo. Não é fácil entrar nesse mercado da música. Eu, na verdade, sinto uma culpinha lá no fundo porque sempre fui contra. Nunca quis que ele cantasse. É muito perrengue", declarou Liz Vargas.

Formação em publicidade

Ainda em podcast, a ex-cantora falou da vida acadêmica do filho. "Ele se formou, é publicitário, porque sempre fiz questão que ele estudasse. Ele ama cantar, mas hoje ele tem na cabeça que a música é um hobby", disse a gaúcha em entrevista.

Liz Vargas diz ainda que o filho vive em uma realidade diferente da dos herdeiros de Leonardo. "A realidade é outra. São realidades diferentes por mais que sejam filhos do mesmo pai. São coisas diferentes".

A gaúcha ainda declarou ter um bom relacionamento com Leonardo. "É claro que as pessoas infernizaram muito a minha vida, infernizam até hoje. Mas aprendi a lidar com isso. É um assunto sagrado para mim. Tenho uma excelente relação com o pai do Matheus e nada nunca mudou".