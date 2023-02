Ex-BBB Paulo André compra apartamento de R$ 3 milhões, diz site

O ex-BBB Paulo André comprou um apartamento de luxo, um ano após participar do BBB 22. Segundo divulgou o jornal Extra, o imóvel tem vista para o mar, custou R$ 3 milhões e fica em Vila Velha, no Espírito Santo.

O apartamento fica no mesmo condomínio onde Zezé di Camargo também tem um imóvel, ainda de acordo com o jornal, o Taj Home Resort. O empreendimento tem 21 mil metros quadrados de área de lazer com piscina, cinema e quadra de tênis, mas ficará pronto somente em novembro de 2026.

No Instagram do empreendimento, é possível ver alguns detalhes de como o condomínio ficará, após ser finalizado.

O consultor imobiliário que vendeu o apartamento a Paulo André parabenizou o atleta e ex-BBB pela compra. “Parabéns meu brother, Paulo André, pela conquista do seu novo apartamento. Além de feliz, me sinto honrado em poder fazer parte deste momento… Você é um campeão”, escreveu Joceandro Xavier no Instagram.

Ano passado, Carlos Camilo, pai de Paulo André, já tinha falado em entrevista ao O Globo do sonho do filho de comprar um imóvel para a família. “Ele tem um terreno grande, numa quadra imensa. Quer fazer uma casa para a gente morar, todo mundo junto. Ele diz: ‘casa de um milhão, pai’”.