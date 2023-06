Ex-ator da Globo sofre grave acidente nos Estados Unidos

O ex-ator da Globo Gustavo Leão contou no Instagram, nesta sexta-feira (23), que sofreu um grave acidente com seu food truck de pizza em Orlando, nos Estados Unidos, onde mora atualmente com a família. Gustavo participou do elenco das novelas "Paraíso Tropical" e "Ti-Ti-Ti".

O artista, que agora se dedica à gastronomia, deu mais detalhes do que aconteceu em entrevista à Quem, e reforçou que nasceu de novo. “Graças a Deus, estou bem, estou em casa, não sofri nada no acidente, que, de certa forma, foi um milagre, porque foi bem sério”, iniciou ele.

O acidente aconteceu em uma via principal de Orlando, quando ele puxava o food truck com seu carro.

“Eu estava em uma velocidade baixa, a 50 milhas por horas, porque eu já sabia que é perigoso, ainda mais quando você está puxando um negócio pesado atrás. Meu pensamento na hora foi: 'se acontecer alguma coisa, pelo menos eu vou para a grama'. No que mudei de pista, não sei se o pneu pegou na faixa das pistas, mas o trailer meio que saiu de lado e, na hora que vi, eu já estava na grama. Foi tudo muito rápido. O forno de pizza que tem atrás meio que explodiu, porque o trailer teve um impacto”, continuou.

“Eu não sei o que aconteceu... Eu sei que o trailer parou em cima da caçamba do meu carro e, se tivesse sido um pouquinho mais para dentro, ele tinha caído em cima de mim. Consegui sair do carro, começou a vazar gás, começou a vazar tudo, só consegui me afastar do carro. Foi tenso! Nasci de novo, porque podia ter sido muito pior. Mas, graças a Deus, nada aconteceu, e estou bem”, concluiu Gustavo.