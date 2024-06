Evangeline Lilly, atriz de 'Lost' e 'Os Vingadores', anuncia aposentadoria da carreira

Evangeline Lilly, 44 anos, estrela de Hollywood, anunciou nesta semana a aposentadora. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, a atriz relembrou seus sonhos há 18 anos. "Às vezes pode parecer assustador, mas entrar em seu drama substitui o medo pela realização. Posso voltar para Hollywood algum dia, mas, por enquanto, é aqui que pertenço", escreveu ela informando sobre os planos de ficar longe das telas.

No vídeo, Lilly conta que, em 10 anos, queria se aposentar cedo, fazer trabalho comunitário, escrever um livro e ter uma família. Ela celebra ter conquistado tudo isso, e agora, com uma nova temporária da vida chegando, diz estar pronta e feliz.

A atriz ficou conhecida, principalmente, pelo papel na série "Lost", que conta a história de um grupo de pessoas que sobrevivem a um acidente aéreo em uma ilha cheia de mistérios. Reconhecida mundialmente como uma das principais obras da história da televisão, "Lost" ganhou o Emmy de "Melhor Drama" em 2005.

Na trilogia "O Hobbit", Lilly interpretou Tauriel, uma elfa, de origem silvestre, criada na Casa Real de Thraduil. A atriz esteve presente nos dois últimos filmes: "O Hobbit: A Desolação de Smaug” e “O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos”.

Seu último trabalho foi no ano passado, no filme "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania". Além dele, ela esteve em produções como "Vingadores: Ultimato" e "Homem-Formiga e a Vespa". Em todas as obras, Lilly interpretou a personagem Vespa.