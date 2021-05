Estreia do 'No Limite 2021' será na próxima terça-feira (11)

A espera pela quinta temporada de 'No Limite' está chegando ao fim. Na próxima terça-feira (11), o reality show estreia com 16 ex-BBBs no perrengue. O novo ano do programa de sobrevivência está sendo gravado no litoral do Ceará e será apresentado por André Marques.

Nesta semana, Marques concedeu entrevista sobre o ritmo de gravação do reality e conta que também há mistérios para ele. "Recebo hoje o que gravar amanhã", indica.

Legenda: André Marques em praia do litoral do Ceará, para a gravação de "No Limite" Foto: Globo/Divulgação

Sem contar detalhes da estrutura ou da locação das gravações - que já teriam sido confirmadas em Beberibe, no Ceará -, André também pareceu bem-humorado com a logística de participar do reality, veiculado pela primeira vez ainda nos anos 2000.

QUANDO ESTREIA 'NO LIMITE' 2021?

A estreia de 'No Limite 2021' acontece na próxima terça-feira, 11 de maio, após a novela "Império", na TV Globo. Programa vai ao ar semanalmente nas terças.

QUEM ESTÁ NO ELENCO DE 'NO LIMITE' 2021?

Todo o elenco do reality está confirmado e já se encontra em meio às gravações.

São eles: André (BBB13), Angélica (BBB15), Arcrebiano (BBB21), Ariadna (BBB11), Carol Peixinho (BBB19), Elana (BBB19), Gleici (BBB18), Gui Napolitano (BBB20), Iris Stefanelli (BBB7), Jéssica (BBB18), Kaysar (BBB18), Lucas Chumbo (BBB20), Mahmoud (BBB20), Marcelo Zulu (BBB4), Paula Amorim (BBB18) e Viegas (BBB18).

COMO SERÃO AS PROVAS?

O diretor do reality "No Limite", o Boninho, divulgou nomes das possíveis equipes que irão disputar a nova edição do programa em 2021. Os grupos foram nomeados por "calango" e "carcará", animais típicos da região Nordeste.

A dinâmica do programa consiste em duas equipes para competirem nas provas de sobrevivência e privilégios. O time que não conseguir a imunidade terá que votar entre si para eliminar alguém, de forma que o público não irá interferir em quem fica e quem sai.