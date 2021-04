'No Limite' divulga ex-BBBs selecionados para programa; veja perfis

A TV Globo escolheu os intervalos do "Domingão do Faustão" para divulgar os ex-BBBs selecionados para participar do programa "No Limite" 2021. O primeiro nome a ser revelado foi de uma mulher.

Conheça participantes:

Paula Amorim (BBB 18)

Legenda: Ex-bbb foi primeira anunciada no reality 'No Limite'

Atualmente, ela é empresária. Ex-jogadora de vôlei, ela ficou em quarto lugar no BBB 18, após ser eliminada com 62,19 % em um paredão contra a Família Lima, que era composta por Ana Clara e Ayrton.

Viegas (BBB 18)

Ele é cantor e compositor. Foi o 11º eliminado em 2018, com 57,64% dos votos, após disputar um paredão contra Breno. No reality, não venceu nenhuma prova do líder, mas ficou por mais de 24 horas em uma das provas de resistência.

