Morre estilista Issey Miyake, criador de suéter famoso de Steve Jobs, aos 84 anos

O estilista japonês Issey Miyake morreu aos 84 anos, vítima de câncer no fígado, segundo divulgou a agência de notícias Kyodo, do Japão. Miyake ficou conhecido pela criação do suéter preto de gola alta utilizado pelo empresário Steve Jobs.

Nascido em Hiroshima em 1938, o estilista presenciou o impacto da bomba atômica lançada na cidade em 1945. A tragédia levou a mãe dele, mas o assunto só foi citado por Miyake em 2009.

História na moda

Issey Miyake se formou design gráfico na Tama Art University, em Tóquio, mas se mudou para Paris em 1965, onde ingressou na École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne.

Anos após os primeiros estudos em moda, os designs do estilista foram enviados a instituições como o Victoria and Albert Museum de Londres, o Museu de Arte Moderna de Nova York e o Museu de Arte da Filadélfia.