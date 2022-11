Esposa de Guilherme de Pádua deleta o Instagram após morte do ator

A maquiadora Juliana Lacerda de Pádua, viúva do ator Guilherme de Pádua, desativou sua conta do Instagram nesta terça-feira (8). Ela tomou a decisão após receber muitos comentários com xingamentos na rede social.

A conta da maquiadora era fechada, mas ela aceitava quem solicitava segui-la. Após a morte do ator, ela chegou a deixar a conta aberta.

“Dei um tempo do Instagram porque eu estava tendo muitos xingamentos lá. Na verdade, eu nem sei o que pensar. Em vez de cometer uma besteira, eu prefiro sair do Instagram porque eu estou cansada”, disse ela ao site Na Telinha.

Guilherme de Pádua morreu na noite de domingo (6), vítima de infarto fulminante. Ele foi condenado nos anos 1990 pela morte da atriz Daniella Perez, filha da autora Gloria Perez. Pádua protagonizou um casal ao lado da vítima na novela "De Corpo e Alma" em 1992.

Declaração de amor

Na madrugada desta terça-feira (8), Juliana havia publicado um texto se declarando ao marido. Ela disse que o ex-ator morreu em seus braços.

“Eu fui a pessoa mais feliz ao seu lado, nem sei agora como vou sobreviver sem você. Você se foi, mas me deixou uma mulher melhor e mais madura em todos os sentidos, e o melhor, ninguém mais pode te julgar porque você não ouvirá mais”, escreveu.

Horas antes da morte, Guilherme participou de um culto em sua igreja na companhia da esposa. Sua morte foi confirmada pelo pastor da Igreja Batista da Lagoinha, Márcio Valadão, em live nas redes sociais.

Juliana e Guilherme de Pádua se casaram em 2017 em Belo Horizonte. Na época, o ator contou nas redes sociais que conheceu a noiva durante uma pregação evangélica e mencionou que os dois sofreram nos relacionamentos anteriores.