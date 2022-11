Igreja onde Guilherme de Pádua era pastor lamenta morte do ex-ator

A igreja onde Guilherme de Pádua era pastor desde 2017, Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, lamentou a morte do ex-ator em uma publicação nas redes sociais nesta segunda-feira (7).

De acordo com o pastor Marcio Valadão, o assassino de Daniella Perez teve uma "morte precoce" e era inspiração de uma "real reintegração social". Na nota, o religioso ainda prestou solidariedade à família de Guilherme.

"Lamentamos sua morte precoce. Mas, em contrapartida, nos alegramos no Senhor pela convicção que há para os que creem em Jesus. A vida com Deus Jamais tem fim. (...) Que Deus possa confortar todos nós e aqueles que amavam e se inspiravam nele para uma real reintegração social e um verdadeiro recomeço".

Na fala, o pastor elogiou o trabalho que Pádua fazia com ex-presidiários e pessoas marginalizadas. Segundo ele, o ex-ator se converteu dentro da prisão, enquanto cumpria a pena pelo assassinato de Daniella.

"O nome do ministério dele na nossa igreja era muito bonito: Recomeço. Ele cuidava de ex-presidiários. A sociedade não compreende muito as coisas, ele cometeu aquele crime contra Daniela Perez, mas ele se converteu dentro da prisão. Ficou tão conhecido. Fez aquela besteira há tantos anos atrás. Foi preso e cumpriu a pena todinha. Ele se converteu dentro da prisão. Está há 15 anos com a gente. Deixou de ser lagarta para ser borboleta", disse o pastor.

Valadão ressaltou ainda a mudança de vida do ex-ator ao se converter para o protestantismo. "Guilherme demonstrou ser alguém empenhado em mudar e em viver de acordo com a nova vida que experimentamos em Cristo Jesus. Ele jamais deixou de ser lembrado pelo crime que cometeu, mas pôde, em seus últimos anos, caminhar de acordo com a vontade do Pai", completou.

MORTE DE GUILHERME DE PÁDUA

Guilherme de Pádua morreu na noite de domingo (6), vítima de um infarto fulminante. A informação foi confirmada pelo pastor da Igreja Batista da Lagoinha, Márcio Valadão, em live nas redes sociais.

“Pouco antes das 22 horas, recebi o telefonema de uma irmã falando de um dos nossos pastores que acabou de falecer. Para mim, foi um impacto muito grande, porque hoje, às 10 horas da manhã, eu estava dirigindo o culto, e ele estava com a esposa no primeiro banco. (...) Ele praticou aquele crime tão terrível com Daniella Perez, foi preso, cumpriu a pena todinha e se converteu. (...) Mas agora, eu estava lá embaixo, subindo para fazer a live e recebi a notícia. Ele dentro de casa, agora, caiu e morreu. Morreu agora, agorinha”, confirmou o pastor na live.

VELÓRIO E SEPULTAMENTO

O corpo de Guilherme começou a ser velado na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, ainda na manhã desta segunda-feira (7). Após a cerimônia, ele deve ser sepultado no cemitério Parque da Colina, também em Belo Horizonte, nesta tarde.

ASSASSINATO DE DANIELLA PEREZ

Guilherme de Pádua foi condenado nos anos 1990 pela morte da atriz Daniella Perez, filha da autora Gloria Perez. Ex-ator e pastor, Pádua protagonizou um casal ao lado da vítima na novela "De Corpo e Alma" em 1992. Ele planejou o assassinato da atriz ao lado da esposa na época, Paula Thomaz, que estava grávida.

Três meses antes de morrer, Pádua gravou um vídeo pedido perdão à Glória Perez pelo assassinato. “Eu não sou uma pessoa normal, é óbvio. Alguém que cometeu um crime tem mil pensamentos que não são comuns. Eu já fui uma pessoa normal, e eu sei a diferença entre alguém que não cometeu um crime e o que eu me tornei depois de cometer”, disse ele no vídeo.

Dias depois da divulgação do vídeo, a autora de novelas afirmou não acreditar que os assassinos de sua filha seriam capazes de se regenerar.

