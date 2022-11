Guilherme de Pádua participou de culto horas antes de morrer

Horas antes de morrer, o ator Guilherme de Pádua, de 53 anos, participou de um culto, nesse domingo (6), na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. Ele estava acompanhado da esposa, a maquiadora Juliana Lacerda, com quem estava casado desde 2017.

Ela publicou uma foto no culto, ao lado do marido e de uma amiga. O registro foi postado no Instagram e divulgado pelo jornal Extra. Na legenda da foto, Juliana escreveu: "Hoje no culto! Amiga linda e amor meu".

Morte de Guilherme de Pádua

Guilherme de Pádua morreu na noite de domingo, vítima de um infarto fulminante. A informação foi confirmada pelo pastor da Igreja Batista da Lagoinha, Márcio Valadão, em live nas redes sociais.

“Pouco antes das 22 horas, recebi o telefonema de uma irmã falando de um dos nossos pastores que acabou de falecer. Para mim, foi um impacto muito grande, porque hoje, às 10 horas da manhã, eu estava dirigindo o culto, e ele estava com a esposa no primeiro banco. (...) Ele praticou aquele crime tão terrível com Daniella Perez, foi preso, cumpriu a pena todinha e se converteu. (...) Mas agora, eu estava lá embaixo, subindo para fazer a live e recebi a notícia. Ele dentro de casa, agora, caiu e morreu. Morreu agora, agorinha”, disse o pastor na live.

Velório e sepultamento

O corpo de Guilherme começou a ser velado na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte, ainda na manhã desta segunda-feira (7). A cerimônia está ocorrendo aberta ao público e deve seguir até as 13h.

Após a cerimônia, ele deve ser sepultado no cemitério Parque da Colina, também em Belo Horizonte, na tarde desta segunda.

Assassinato de Daniella Perez

Guilherme de Pádua foi condenado nos anos 1990 pela morte da atriz Daniella Perez, filha da autora Gloria Perez. Ex-ator e pastor, Pádua protagonizou um casal ao lado da vítima na novela "De Corpo e Alma" em 1992. Ele planejou o assassinato da atriz ao lado da esposa na época, Paula Thomaz, que estava grávida.

Três meses antes de morrer, Pádua gravou um vídeo pedido perdão à Glória Perez pelo assassinato. “Eu não sou uma pessoa normal, é óbvio. Alguém que cometeu um crime tem mil pensamentos que não são comuns. Eu já fui uma pessoa normal, e eu sei a diferença entre alguém que não cometeu um crime e o que eu me tornei depois de cometer”, disse ele no vídeo.

Dias depois da divulgação do vídeo, a autora de novelas afirmou não acreditar que os assassinos de sua filha seriam capazes de se regenerar.

