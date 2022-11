Viúva de Guilherme de Pádua, assassino de Daniella Perez, diz que ele morreu em seus braços

A viúva de Guilherme de Pádua, Juliana Lacerda, usou as redes sociais para se pronunciar sobre a morte dele no último domingo (6), após um infarto. Em uma publicação, Juliana falou sobre o convívio dos dois como casal, mas não citou o crime cometido por Pádua, um dos responsáveis pela morte da atriz Daniella Perez em 1992.

"Eu fui a pessoa mais feliz ao seu lado, nem sei agora como vou sobreviver sem você. Você se foi, mas me deixou uma mulher melhor e mais madura em todos os sentidos, e o melhor, ninguém mais pode te julgar porque você não ouvirá mais. Está ao lado do pai, e agradeço por ter morrido em meus braços, porque pude me despedir muito de você", disse ela, confirmando que ele faleceu de forma breve.

Logo após a publicação em texto, Juliana também fez uma série de vídeos no Instagram. No relato, ela disse que os dois foram felizes juntos e rebateu os comentários que citavam o crime cometido pelo ex-ator.

"Neste seis anos em que estivemos casados, ele foi muito feliz, mais do que a maioria das pessoas desse mundo todo. Eu fui mulher suficiente para fazê-lo feliz, e ele foi homem suficiente para me fazer feliz. Só Deus sabe o tanto que ele me fez bem e eu fiz bem a ele. Não preciso mostrar para ninguém. Vai ficar aqui, só Deus sabe das coisas, vocês não sabem de nada", completou.

Morte após infarto

Guilherme de Pádua morreu na noite de domingo, vítima de um infarto fulminante. A informação foi confirmada pelo pastor da Igreja Batista da Lagoinha, Márcio Valadão, em live nas redes sociais.

“Pouco antes das 22 horas, recebi o telefonema de uma irmã falando de um dos nossos pastores que acabou de falecer. Para mim, foi um impacto muito grande, porque hoje, às 10 horas da manhã, eu estava dirigindo o culto, e ele estava com a esposa no primeiro banco. (...) Ele praticou aquele crime tão terrível com Daniella Perez, foi preso, cumpriu a pena todinha e se converteu. (...) Mas agora, eu estava lá embaixo, subindo para fazer a live e recebi a notícia. Ele dentro de casa, agora, caiu e morreu. Morreu agora, agorinha”, disse o pastor na live.

Assassinato de Daniella Perez

Guilherme de Pádua foi condenado nos anos 1990 pela morte da atriz Daniella Perez, filha da autora Gloria Perez. Ex-ator e pastor, Pádua protagonizou um casal ao lado da vítima na novela "De Corpo e Alma" em 1992.

O ator planejou o assassinato de Daniella ao lado de sua esposa, Paula Thomaz, à época grávida. O casal foi preso no fim de 1992. Os dois foram condenados a 19 anos de reclusão por homicídio qualificado com motivo torpe e impossibilidade de defesa em 1997.

