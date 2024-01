Enquete BBB 24: parcial aponta quem deve sair e quem ficará no reality

Giovanna Pitel deve ser a próxima eliminada do Big Brother Brasil (BBB) 24, pelo menos no que depender de parte dos leitores do Diário do Nordeste. Segundo parcial da enquete do novo paredão do reality, a alagoense está com apenas 13,5% dos votos no levantamento. A votação da vez é para quem o público deseja que permaneça no programa.

Na votação, Alane aparece disparada como a mais querida entre os leitores para permanecer no jogo, com 41% dos votos (2.407). Já Luigi surge com 18% (1.054), Vinicius com 13,8% (812) e Marcus Vinicius com 13,6% (800).

Legenda: Pitel segue como a menos votada da enquete para permanecer no jogo

Pitel acabou no paredão após contragolpe de Alane, que havia sido indicada à berlinda pelo líder da semana, Rodriguinho.

Vote na enquete:

Formação do Paredão

O paredão formado neste domingo é quíntuplo. O líder Rodriguinho indicou Alane direto ao paredão e, em seguida, a casa iniciou a votação no confessionário, que mandou Vinicius com quatro votos. Confira como eles votaram:

Marcus Vinicius votou em Vinicius

Vinicius votou em Marcus Vinicius

Fernanda votou em Isabelle

Isabelle votou em MC Bin Laden

Michel votou em Lucas Henrique

Luigi votou em Davi

Lucas Henrique votou em Davi

Anny votou em Vinicius

Alane votou em Vinicius

Davi votou em MC Bin Laden

Yasmin votou em MC Bin Laden

Wanessa votou em Luigi

Juninho votou em Giovanna

Giovanna Pitel votou em Marcus Vinicius

Matteus votou em Juninho

Raquele votou em Anny

Leidy Elin votou em Vinicius

MC Bin Laden votou em Marcus Vinicius

Giovanna votou em Fernanda

Beatriz votou em Lucas Henrique

Alane, então, escolheu Pitel pelo contragolpe. Vinicius também ganhou um contragolpe e chamou Marcus Vinicius à berlinda. Por fim, os contragolpeados tiveram de entrar em consenso e escolher um quinto nome, que foi o de Luigi.