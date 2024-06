Enquete A Grande Conquista: parcial aponta quem deve sair do reality show

Os participantes Bruno, Fernando e Kaio estão na sexta Zona de Risco da fase de mansão em A Grande Conquista 2, da Record TV, e o menos votado deverá deixar a atração. Conforme a enquete parcial do Diário do Nordeste, Kaio deve deixar o programa na noite desta quinta-feira (20). Ele aparece com 4,3 mil votos, representando apenas 29,9% do total.

Já Bruno e Fernando estão quase empatados com, respectivamente, 5.089 (35,1%) e 5.086 (35%) A enquete não interfere no resultado oficial do programa.

A formação foi finalizada nessa quarta-feira (19), com o resultado da Prova da Virada, quando Guipa conseguiu se livrar da berlinda e indicou Kaio para seu lugar.

Legenda: A enquete não interfere no resultado oficial do programa Foto: Reprodução

FORMAÇÃO DA ZONA DE RISCO

Na terça-feira (18), os donos da mansão, Fellipe e Guipa, entraram em consenso e indicaram Fernando, que disse não estar surpreso com a escolha.

Entre a dupla de super-poderosos, Guipa foi o mais votado na casa. Já no cara a cara, Bruno recebeu o maior número de votos e finalizou a versão preliminar da zona.

Por vencer a dinâmica do Faro, Fernando pôde trocar o voto de dois conquisteiros. Então, ele escolheu mudar os votos de Hideo e Geni, transferindo eles para Lucas de Albú e Lizi, respectivamente.

Nessa quarta, Guipa venceu a Prova da Virada, se salvando da berlinda, e indicou Kaio para seu lugar.