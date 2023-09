Enquete A Fazenda: parcial aponta quem é o favorito a novo fazendeiro da semana

Rachel Sheherazade é a preferida entre os leitores do Diário do Nordeste a se livrar da roça e virar a fazendeira da semana em 'A Fazenda 2023', segundo aponta a parcial da enquete. A jornalista recebeu 45,5% dos votos no levantamento, seguida de André Gonçalves, com 31%, e Lucas Souza, com 23,5% da preferência do público. Até a tarde desta quarta-feira (27), a enquete havia recebido 5.464 votos.

Legenda: Parcial da enquete do Diário do Nordeste aponta Rachel Sheherazade como a preferida pelo público Foto: Reprodução

Esta votação não interfere no resultado do programa. A prova do fazendeiro acontece nesta noite, na tela da Record TV, a partir das 22h45. Quem vencer se livrará da primeira roça desta edição do reality show — que já tem Nathalia Valente confirmada na berlinda.

A jornalista foi a escolha do fazendeiro Yuri Meirelles. Já Lucas Souza recebeu o maior número de votos e, então, puxou Nathalia Valente. No resta um, André levou a pior e pôde vetar um dos peões da berlinda de participar da prova que garante o posto mais alto do jogo: ele escolheu a influenciadora digital.

COMO FOI A FORMAÇÃO DA PRIMEIRA ROÇA?

Nessa terça-feira (26), o fazendeiro Yuri escolheu Sheherazade para ocupar a primeira cadeira da berlinda. Então, a maioria dos competidores votou em Lucas. Por ser o preferido, ele pôde puxar alguém da baia para compor a roça, então escolheu Nathalia.

Na dinâmica do resta um, André sobrou e ocupou o quarto banquinho da roça. Por ser o último, o ator poderia vetar um dos oponentes da Prova do Fazendeiro e ele escolheu Nathalia.

