Enquete A Fazenda 2023: parcial aponta quem sai do reality show

A empresária Kamila Simioni deve ser a próxima eliminada de 'A Fazenda' 2023 na noite desta quinta-feira (26), segundo aponta o resultado da enquete do Diário do Nordeste. A participante foi a menos votada quando os leitores definiram quem deve permanecer na disputa pelo prêmio do reality show.

Ela concentrou apenas 428 votos, representando 7,4% do total. Cézar Black foi o segundo menos votado, com 1.613 (27,8%).

Já Kally Fonseca é a participante que o público mais deseja que siga no programa, com 3.756 votos, cerca de 64,8% dos votos de permanência.

Legenda: Enquete do Diário do Nordeste não interfere no resultado final Foto: Reprodução

Diferente de outros realities, a Fazenda elimina o participante menos votado pelo público.

O resultado deve ser anunciado pela apresentadora Adriane Galisteu na noite desta quinta-feira (26), a partir das 22h45, na Record TV. É importante ressaltar que a enquete do Diário do Nordeste não interfere no resultado do programa.

FORMAÇÃO DA ROÇA

A fazendeira da semana Jenny indicou Kally para a zona de eliminação. Com sete indicações, Lucas Souza foi o mais votado e ocupou o segundo banco. No entanto, por ser o mais escolhido, acabou ganhando um prêmio de R$ 10 mil, já que o poder branco da chama, em posse de Tonzão, dizia que o participante mais votado pela casa receberia a quantia.

Já o poder laranja foi entregue a Cezar Black, que foi parar automaticamente no terceiro lugar da berlinda. Na dinâmica do “Resta Um”, Simioni acabou sobrando e completando o quarteto preliminar da roça. Por ser a última, ela teve o poder de vetar um dos roceiros de participar da Prova do Fazendeiro e escolheu Black.