Filme sobre 'Renaissance Tour' de Beyoncé será exibido no Brasil; veja datas e onde comprar

A cantora Beyoncé anunciou, na madrugada de quinta-feira (26), uma das notícias mais aguardadas pelos fãs: o lançamento do filme da "Renaissance Tour". Com uma postagem nas redes sociais feita após o fim de uma "contagem regressiva", a artista comunicou a estreia da produção "Renaissance: A Film By Beyoncé" para o dia 1º de dezembro.

Ao anunciar o documentário, a artista brincou sobre atender aos pedidos dos fãs: "Tenha cuidado com o que você pede, porque eu posso atender".

Veja trailer:

No primeiro trailer do documentário estão cenas de Beyoncé ensaiando com bailarinos, pegando aviões, ao lado de Blue Ivy e momentos dela no palco. O vídeo é narrado pela própria Beyoncé.

“Quando estou me apresentando, não sou nada além de livre. Meu objetivo para esta turnê era criar um lugar onde todos fossem livres e ninguém fosse julgado”, diz ela no trailer.

Venda de ingressos

No perfil oficial da Parkwood Entertainment — empresa americana de gestão e entretenimento da cantora — foi divulgada a data de início da venda de ingressos do filme.

No Brasil e em outros países da América do Sul, África, Ásia, Europa e Austrália, as vendas começam em 9 de novembro. Os ingressos devem ser comercializados no site da cantora e nas redes de cinema do País.

Site oficial

O filme da turnê ganhou até um site oficial. No portal, eles apresentam uma sinopse da produção audiovisual.

"'Renaissance: a film by Beyoncé' acentua a jornada da 'Renaissance World Tour', desde seu início, até a abertura em Estocolmo, Suécia, até o final em Kansas City, Missouri. É sobre a intenção de Beyoncé, trabalho árduo, envolvimento em todos os aspectos da produção, sua mente criativa e propósito para criar seu legado e dominar seu ofício. Recebida com aclamação extraordinária, a 'Renaissance World Tour' de Beyoncé criou um santuário para a liberdade, e compartilhou alegria, para mais de 2,7 milhões de fãs", diz o texto de divulgação.

No site, os fãs da cantora podem se inscrever para receber atualizações sobre o lançamento do filme, além de poder assistir ao trailer.