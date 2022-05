'Encontro' e 'Mais Você' terão horários invertidos a partir de julho na TV Globo

A TV Globo anunciou uma novidade na programação da emissora, nesta quarta-feira (25). A partir de 4 de julho, o "Encontro" troca de horário com o "Mais Você".

De acordo com Amauri Soares, diretor da TV Globo, foram feitos estudos de comportamento para realizar as mudanças.

Amauri Santos Diretor da TV Globo Entendemos que dois grandes temas despertam interesse neste momento: as notícias do dia e variedades. Avaliando a nossa grade, achamos que faz mais sentido que o ‘Encontro’, com seu DNA de atualidades, dialogue e esteja mais próximo do noticiário matinal, em uma transição mais fluida para o horário próximo do almoço, quando entra o ‘Mais Você’ e todo seu potencial de entretenimento bem consolidado

Patricia Poeta comandará,o "Encontro" ao lado de Manoel Soares, logo após o "Bom Dia Brasil", direto de São Paulo, repercutindo as principais notícias do dia com matérias, bate-papos e convidados, além das atrações musicais.

Conforme a emissora, a mudança do local de transmissão do programa possibilitará maior sinergia com a produção do "Mais Você", em busca de uma pauta matinal mais integrada. “Com isso, estamos reforçando a complementaridade dessas produções, cujas equipes poderão trabalhar ainda mais entrosadas”, destaca o diretor de gênero de variedades, Mariano Boni.

Ana Maria segue com variedades

Legenda: Louro Mané segue forte no "Mais Você" Foto: Divulgação/ TV Globo / Wallas Parise

No "Mais Você’", a veterena Ana Maria Braga vai preencher o período que antecede o almoço com dicas culinárias, entrevistas, frases inspiradoras e a crítica bem-humorada dos assuntos que impactam a rotina da população. Tudo isso na companhia de seu “neto” Louro Mané.

“São programas diferentes, mas com uma estrutura de produção comum. Passaremos a ter uma manhã de variedades ao vivo diretamente de São Paulo, a grande metrópole brasileira, o que é muito interessante”, ressalta Amauri.

Ainda como parte das mudanças na grade, o horário de início da primeira edição dos telejornais locais será padronizado, com início às 11h45 em todo o Brasil. “Essas mudanças fazem parte do nosso movimento permanente de olhar a sociedade e a nossa grade, de forma a ir calibrando a nossa conexão com os brasileiros”, contextualiza Amauri.