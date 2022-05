Adolescente viraliza cantando louvor no Centro de Fortaleza; veja vídeo e saiba quem é a cantora

Kemily Maciel Teixeira, 13 anos, chamou atenção das redes sociais por um vídeo gravado na Feira da Rua José Avelino, no Centro de Fortaleza. Nas imagens, a adolescente canta "Paz da Minha Alma" do cantor Jessé Aguiar. Durante apresentação, uma mulher que passava pelo local gravou a cena e se emocionou. (Assista ao vídeo abaixo)

Adolescente viraliza cantando louvor no Centro de Fortaleza https://t.co/swbJsNWYhv pic.twitter.com/OxjMGNtfoV — Diário do Nordeste (@diarioonline) May 25, 2022

O vídeo mostra o momento em que a garota acolhe a ouvinte com um abraço e com o próprio ombro, enquanto segue cantando. Diferentes perfis do Instagram compartilharam o momento de louvor.

Mas quem é Kemily Maciel?

O Diário do Nordeste procurou a cantora-mirim para descubrir quem é a voz que aparece no vídeo. A jovem Kemily Maciel é moradora do bairro Parque Presidente Vargas. Desde os três anos, a ela canta em igrejas de Fortaleza.

A família da garota participa de celebrações semanais na Assembleia de Deus Centro Central, no bairro onde mora.

Aos sábados e durante férias escolares, ela ainda acompanha os pais que trabalham na Feira da Rua José Avelino. Enquanto os pais trabalham, Kamily solta a voz e emociona quem passa pela feira.

Além da cantoria, Kemily cursa o oitavo ano do ensino fundamental II, em uma escola particular.

Mulher chorou emocionada

Samira Teixeira, mãe de Kemily, conta que não conhece a mulher que aparece no vídeo emocionada. Ela chorou ao ouvir a jovem cantora, mas não se identificou ou falou sobre os sentimentos naquele momento.

"A Kemily cantou mais uma música depois que ela chorou. Em seguida, ela saiu", relatou a mãe da jovem.

A voz de Kemily já fez ela chegar em um programa nacional na TV aberta. Ela participou do quadro "Dia de Sorte" da apresentadora Eliana.