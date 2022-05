Xuxa chega a Fortaleza para gravação do reality show 'Caravana das Drags'

Em viagem pelo Brasil, Xuxa Meneghel está em Fortaleza com a drag queen Ikaro Kadoshi para gravar mais uma etapa do reality show "Caravana das Drags", da Prime Video.

A eterna "Rainha dos Baixinhos" foi vista chegando ao hotel em que está hospedada, na Praia de Iracema. Ikaro Kadoshi também já fez registros em Fortaleza.

O Diário do Nordeste apurou que a gravação ocorre nesta quinta-feira (25), em tendas montadas na Praça Verde, no Dragão do Mar. A reportagem procurou o equipamento cultural para saber do evento, mas a assessoria de comunicação não divulgou detalhes, informando apenas que a praça está "locada para um evento privado".

Confira vídeo:

As drag queens do reality, que estreará no serviço de streaming, participarão de desafios inspirados na cultura local de cada cidade onde a caravana, que é um ônibus cor-de-rosa, passa.

A caravana já passou por cidades como Diamantina (MG) e Recife (PE). Na capital pernambucana, inclusive, Xuxa fez foto com Juliette, que deve ser uma das juradas do episódio.

Não há data de estreia divulgada para o programa.