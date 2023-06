Em meio a polêmicas de Neymar, Bruna Biancardi faz passeio de barco com as amigas

Enquanto influenciadoras brasileiras e estrangeiras divulgavam em suas redes sociais prints de Neymar interagindo com elas, mesmo quando estava comprometido, Bruna Biancardi não fez nenhuma postagem no Instagram na quinta-feira (29). No entanto, a influencer apareceu bem tranquila nos Stories de amigas.

O grupo apareceu fazendo um passeio de barco, em Ilha Grande, no Rio de Janeiro, ontem. No registro compartilhado por Adenacia Anastasia, Bruna aparece de biquíni e calça, exibindo o barrigão de grávida de Mavie, primeira filha com o jogador de futebol.

Em outro Stories, publicado por Bi Coimbra, ela aparece dando mamadeira para a filha da amiga.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Bruna e as amigas, além do próprio Neymar, estão curtindo dias de férias em uma casa em Angra dos Reis. Recentemente, após o chá revelação que descobriu o sexo da filha, ela confirmou que a filha se chamará Mavie.