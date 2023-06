Neymar e Bruna Biancardi realizam chá revelação do primeiro filho do casal

O atleta Neymar Jr e a influencer Bruna Biancardi irão descobrir, neste sábado (24), se serão pais de uma menina ou de um menino. O chá revelação reunirá amigos e familiares do casal na mansão do atleta em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Apesar da semana turbulenta, o casal manteve o chá revelação. No início da semana, o jogador revelou que traiu a namorada. Ele publicou uma mensagem pedindo desculpas à companheira.

O casal reservou um hotel de luxo para os convidados. Cada participante da festa recebe um convite e uma caixa de presentes.

Legenda: Convidados receberam mensagem e caixa de presentes Foto: Reprodução

“Estamos muito felizes com a sua presença! Sabemos que esse momento será inesquecível e marcará nossas vidas para sempre. Obrigado por estar conosco! Aproveite cada detalhe que preparamos com muito amor”, escreveram Neymar e Bruna na mensagem.