Em meio a boatos sobre término, Luva de Pedreiro e Távila Gomes viajam juntos a Barcelona

Em meio a boatos sobre um possível término, Luva de Pedreiro e Távila Gomes mostraram que está tudo bem entre eles e viajaram juntos, na terça-feira (19), para Barcelona, na Espanha.

A bióloga, que está grávida do primeiro filho com o influenciador, postou uma foto abraçada com o companheiro no Instagram e ainda respondeu perguntas de seguidores. Uma pessoa perguntou se Luva estava na Espanha a trabalho, e ela disse que sim.

“Iran vai trabalhar, eu vim acompanhando ele. Mas vou tentar dar uma passeada nos próximos dias, para conhecer um pouquinho. Tudo que já vi aqui parece ser incrível, uma cidade bem bonita”, disse ela.

Em um vídeo publicado domingo (17), Luva disse que “não teria jeito, ia ter que pagar pensão” e afirmou que era “inamorável”, o que faz os seguidores suspeitarem do término.

Logo após, ele e Távila negaram o fim do relacionamento.