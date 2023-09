Justiça pede quebra de sigilo bancário de Luva de Pedreiro por disputa com ex-empresário

O influenciador digital brasileiro Luva de Pedreiro foi alvo de um pedido de quebra de sigilo bancário e tem até o próximo dia 20 de setembro para entregar à Justiça os extratos de suas contas bancárias e os contratos de parcerias firmados nos últimos 12 meses.

O pedido aconteceu dentro da disputa judicial entre Iran Ferreira (nome de Luva de Pedreiro) e o seu ex-empresário, Allan Jesus. De acordo com o jornal carioca Extra, o influenciador pode ser multado em até R$ 50 mil caso não cumpra a determinação.

Iran e Allan romperam negócios, mas haveria uma multa de R$ 5,2 milhões para Luva de Pedreiro, referente à rescisão contratual unilateral. A Justiça determinou que o influenciador transfira mensalmente 30% dos rendimentos, até atingir o montante de R$ 5,2 milhões.

O pedido de quebra de sigilo bancário de Luva de Pedreiro aconteceu após o influenciador atrasar os depósitos em juízo ou estes ficarem aquém dos rendimentos de Iran, conforme informações divulgadas pelo Extra.

QUEM É LUVA DE PEDREIRO

Nascido no interior da Bahia, ele conquistou o Brasil com vídeos engraçados e o talento no futebol. Os vídeos do jovem viralizaram nas redes sociais e ele tornou-se conhecido mundialmente, conhecendo posteriormente inúmeros jogadores famosos e celebridades.