Allan Jesus, empresário de Luva de Pedreiro, pede R$ 20 milhões para encerrar processo judicial

A briga entre o influenciador Iran de Santana Alves, conhecido como Luva de Pedreiro, e seu ex-empresário, Allan Jesus, ganhou mais um capítulo nesta terça-feira (19). Segundo o portal Uol, Allan teria pedido R$ 20 milhões ao influenciador para encerrar a disputa jurídica atual.

Segundo os advogados de Iran, o valor foi 'imediatamente' recusado. Conforme o Uol, a estratégia dos representantes do jovem na Justiça é livrá-lo da multa, mas mantendo o pagamento do percentual de Allan em trabalhos fechados na gestão do empresário. Iran tenta formalizar o rompimento com o empresário do qual se tornou sócio sem precisar pagar a multa rescisória de R$ 5,2 milhões. O valor está previsto no contrato firmado em 25 de fevereiro.

Contrato com Falcão

No contrato atual com Falcão, Iran tem direito a uma casa de frente para o mar, remuneração mensal de R$ 100 mil, além de ficar com 60% do cachê de cada novo trabalho.

No próximo dia 26 de agosto, haverá audiência de conciliação entre as partes. A Justiça determinou que Luva de Pedreiro continue cumprindo os compromissos do contrato com Allan. No momento, o influenciador segue a agenda dos dois empresários.