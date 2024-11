Eliezer diz que Viih Tube ainda não digeriu internação na UTI: 'Bastante emocionada'

O ex-BBB Elizer relatou que a esposa, a influenciadora digital e também ex-BBB Viih Tube, ainda não digeriu a internação na UTI após o parto de Ravi, para se submeter a uma transfusão de sangue.

Viih recebeu alta no último sábado (16), e agora está em casa se recuperando em família, recebendo a visita de médicos quase que todos os dias.

“Viih está se recuperando. É difícil tocar no assunto do que aconteceu. Ela fica bastante emocionada. Só o fato de estar em casa, já faz com que ela não sinta que está em risco. O pensamento dela no hospital era de que ela não ia conseguir sair de lá”, contou Eliezer, ao colunista do Uol Lucas Pasin.

Nova rotina

O marido de Viih ainda relatou que tem focado na rotina de Lua, filha mais velha do casal, com a chegada de Ravi, que nasceu de parto cesárea no último dia 11 de novembro, em São Paulo. “Eu e Viih combinamos que, quando Ravi nascesse, eu deveria ficar mais próximo de Lua. Estou fazendo tudo que a Viih fazia com a Lua para que ela não sinta falta”.

Ele contou que, por enquanto, não rolou ciúmes entre os irmãos. “Estamos incluindo a Lua na rotina de Ravi. Tínhamos medo de que ela estranhasse, mas está tudo ocorrendo bem, melhor do que imaginávamos. Passamos aquele grande susto no hospital e, agora, tudo é apenas a adequação da família. Estamos bem agora”.