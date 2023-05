Ed Sheeran vence caso de plágio com música 'Let's Get it On', de Marvin Gaye

O cantor Ed Sheeran venceu o julgamento do caso de plágio da música "Let's Get It On", de Marvin Gaye. Ele tinha sido processado por supostamente copiar ritmos e inserir na canção "Thinking Out Loud", de autoria dele. Nesta quinta-feira (4), o veredito do júri apontou que o artista é inocente da acusação de plágio.

O processo partiu dos herdeiros do co-compositor de Gaye, Ed Townsend, em 2017. Além do artista, a gravadora Warner Music Group e a editora musical Sony Music Publishing também foram alvos das acusações, alegando violação dos direitos autorais.

Isso porque, havia acordes e ritmos similares entre "Let's Get It On" e "Thinking Out Loud". A advogada de defesa, Ilene Farkas, apontou que Ed Sheeran e Van Morrison "criaram 'Thinking Out Loud' de forma independente".

Ilene Farkas Advogada "Você pode ouvir com seus próprios ouvidos como essas melodias soam quando tocadas. Eles não são nem remotamente semelhantes."

Sheeran se sente diminuído por acusão

A música "Let's Get It On" foi um sucesso na indústria musical em 1973. Já "Thinking Out Loud" ganhou destaque em 2015, quando alcançou a segunda posição na Billboard Hot 100.

Por conta da acusação, Sheeren revelou se sentir diminuído e estava pronto para deixar a indústria caso perdesse.

Ed Sheeran Cantor "Se isso acontecer, estou parando. Eu acho um verdadeiro insulto dedicar toda a minha vida sendo um artista e compositor e ter alguém diminuindo isso".

O jornal The Guardian detalhou que Ed Sheeran disse estar feliz com a vitória no processo.