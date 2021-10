Duda Reis e João Guilherme comentam affair entre Gui Araújo e Jade Picon

A modelo Duda Reis, 20, ex-affair do influenciador Gui Araújo, 33, comentou em suas redes sociais ter "sofrido um livramento", após a revelação de que o participante de "A Fazenda 13" tenha se envolvido com a youtuber Jade Picon, 20, pouco antes de entrar em confinamento para o reality.

"Ainda bem que a verdade sempre vem à tona, só que nesse caso em rede nacional", escreveu a modelo em seu twitter, no último sábado (23).

"Bom que relembro que existem certas coisas/pessoas que nunca vão mudar e bom que eu agradeço mais um *enorme* livramento na minha vida", disse Duda em outra postagem.

O cantor João Guilherme,19, ex-namorado de Jade Picon, retuitou a postagem dizendo "Na nossa", sobre ter sido um livramento na vida dele também.

A suposta relação foi divulgada por Gui Araújo em uma das festas de A Fazenda. João Guilherme já havia se manifestado sobre isso na semana passada.

“Não sei sobre o assunto então não posso realmente opinar. Não tenho contato com minha ex então não vou perguntar. Todo mundo é [traído] e quem não foi um dia vai ser”, escreveu o filho do sertanejo Leonardo no Twitter.

O relacionamento de João Guilherme e Jade durou três anos e o rompimento foi comunicado por ambos nas redes sociais. Em setembro, houve outro rumor na internet de que a youtuber teria ficado com Neymar.