Zé Felipe comenta traição envolvendo irmão João Guilherme: 'parece que chifre mix é verdade'

O cantor Zé Felipe usou as redes sociais nesta sexta-feira (22) para comentar os rumores de traição envolvendo o irmão João Guilherme e a ex-namorada dele, a influenciadora Jade Picon. No Instagram, o filho do cantor Leonardo chegou a afirmar que os boatos seriam verdadeiros.

"Parece que o chifre mix do João Guilherme é verdade. Só que ele não está muito preocupado não, ontem dormiu em um motel. O menino está igual solução de bateria, aonde ele cai, ele come tudo", comentou Zé Felipe aos risos em vídeo.

Veja:

A história envolvendo o ex-casal começou após declaração de Gui Araújo, ex-namorado da cantora Anitta, durante participação no programa 'A Fazenda 13'. Confinado no local, ele chegou a contar a outros peões que teria vivido um relacionamento proibido com Jade Picon.

Jade negou traição

Segundo fãs, o boato seria válido já que Gui Araújo é um dos melhores amigos de Leo Picon, irmão de Jade. Em declaração no Twitter, Leo não negou a história, mas também não a confirmou.

"O Gui Araújo tem esse defeito de falar abertamente sobre suas aventuras… de chamar de namorada quem ele nunca nem transou e de não transar com quem ele namora", disse o influenciador.

Jade Picon também chegou a se pronunciar sobre o assunto. "Encerrei um ciclo de 3 anos da minha vida, um namoro maravilhoso, que me ensinou muito, mas o que acontece na minha vida solteira só cabe a mim, e nela eu sou livre para fazer o que eu quiser", escreveu.