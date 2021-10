Leo Picon defende Jade após declarações de Gui Araújo sobre affair com irmã: 'distorcendo os fatos'

Leo Picon, irmão da influenciadora Jade Picon, usou o Twitter na noite de sábado (23) para defender a irmã das afirmações de que ela teria traído o ex-namorado, o ator e influenciador João Guilherme, com Gui Araújo.

Gui, um dos participantes do reality show 'A Fazenda 13', contou sobre o envolvimento em uma das festas do programa.

Em uma série de textos, Leo negou que o envolvimento entre Jade e Gui tenha ocorrido ainda durante o relacionamento anterior da jovem.

Além disso, ele questionou as atitudes do melhor amigo no confinamento do programa, mesmo sem deixar de apoiá-lo.

"O Gui está muito estranho. Vejo ele narrar fatos nesse programa que eu estava presente e não sei por que ele está distorcendo fatos compulsivamente sem finalidade alguma, ele fez isso várias vezes", começou no Twitter.

"Tiveram vários relatos dele que eu olhava e pensava 'ele está louco?' 'será que ele acha que está falando a verdade?' E eu estou preocupado com ele porque ele é muito mais que isso!", continuou.

vou falar de coração o que eu estou vendo…



Amigo pessoal de Gui Araújo desde 2013, Leo Picon negou veementemente o possível affair.

Segundo o influenciador, Jade teria, de fato, se envolvido com Gui, mas apenas após o fim do relacionamento com o filho do cantor Leonardo. Os dois anunciaram oficialmente o término no último dia 29 de agosto.

"Conheço e convivo com os dois mais que ninguém. As histórias que ele contou fogem completamente da realidade. Conflitos de tempo, detalhes, falas. Como irmão mais velho, jamais compactuaria com a traição da minha irmã a nenhum relacionamento", reforçou Picon nas redes sociais.

Por fim, ele voltou a afirmar que não sabe de nada que tenha envolvido qualquer tipo de traição, continuando na tese de que Gui e Jade só se envolveram quando ambos estavam desimpedidos.

"Até então, tudo certo! Todos livres e desimpedidos! Mas o que ele fez agora, ou ele e a Jade mentiram pra mim e eu nunca percebi nada, ou ele está maluco de verdade", finalizou.

Jade nega

Jade Picon também chegou a se pronunciar sobre o assunto anteriormente. "Encerrei um ciclo de 3 anos da minha vida, um namoro maravilhoso, que me ensinou muito, mas o que acontece na minha vida solteira só cabe a mim, e nela eu sou livre para fazer o que eu quiser", escreveu.

Ao anunciar o término com João Guilherme, ainda em agosto, a jovem de 20 anos agradeceu pela jornada ao lado do ex-amado.

"Você entrou na minha vida para me ensinar a amar e eu não poderia ser mais grata por isso. obrigada por todos os momentos, beijos, risadas, viagens e toda nossa história que vivemos nesses 3 anos", escreveu na época.