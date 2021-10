Diogo Nogueira lança música inspirada em Paolla Oliveira e capa viraliza nas redes sociais; veja

O cantor Diogo Nogueira lançou a música 'Flor de Caña' nesta sexta-feira (22), escrita para a namorada do artista, a atriz Paolla Oliveira, e divulgou a capa do single oficialmente.

Nas redes sociais, no entanto, a capa ganhou outro contexto. Diversos usuários definiram a imagem como "um pouco exagerada", já que a edição foi utilizada claramente na finalização. Veja:

Legenda: Segundo Diogo Nogueira, a capa foi trabalhada por ele pela equipe Foto: divulgação

Entretanto, Diogo, que concedeu entrevista ao portal G1 para falar sobre o assunto, disse não ter se importado com as piadas sobre a capa.

"Tenho uma equipe que cria tudo junto comigo e todos nós curtimos demais a capa. O amor é que move o mundo para frente. Se essa capa e a música inspirarem outras pessoas, já ficarei feliz", declarou.

A composição da música foi assinada por Diogo Nogueira, Rodrigo Leite e Cauique. A letra, o cantor explica, foi feita pensando na atual namorada. "Paolla é a própria inspiração. Que mulher incrível", disse.

Confira a letra completa:

Abri a janela

Um raio de sol invadiu minha casa

Um anjo sem asa… é ela

A bela e a fera

Enredo do samba da Vila Matilde, Nenê

Eu canto você Portela

Vou levar em Madureira

Vou levar lá na favela

Vou levar no Cacique de Ramos

Ela vai conhecer meus amigos e manos

Que é pra ela me conhecer

E nessa novela

Passei de bandido a protagonista

Surfista no flow, sambista

Artista do front

Por mais que eu conte

Ninguém acredita

É a mais bonita

Bonita

O meu santo se assanha

Perfume da minha Flor de Caña

Morri no mojito da tchica, ai ai

Paixão é o silêncio que grita

Embriagados de prazer

Moça bonita

A mais bonita é ela

Ela é a mais bonita