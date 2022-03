Deolane Bezerra diz que sofre com discriminação em condomínio de luxo onde mora em São Paulo

A advogada Deolane Bezerra, conhecida como a "doutora" nas redes sociais, usou uma série de vídeos para revelar que tem sofrido discriminação no condomínio de luxo onde vive, localizado em Barueri, na Grande São Paulo. Ela conta que teve a família chamada de "gentalha" e "pobres" por alguns dos moradores.

No desabafo, Deolane pontuou que, além de morar no condomínio atualmente, está construindo uma casa ainda maior no local. Por isso, deve tomar providências judiciais em relação ao assunto. "A favela venceu! Sou rica!", disse, com veemência.

Deolane ainda revelou ter ficado triste ao ver a mãe chorando após a discriminação. "Tem um grupo do condomínio onde estou morando e que vou morar durante muitos anos onde estão nos chamando de gentalha, de pobres, de 'que nojo'. Vieram hoje atrás da minha mãe dizendo que estão fazendo uma festa surpresa para nós. Não quero festa", disse.

Fotos com moradores

Ainda no relato, a viúva de MC Kevin, que faleceu em um acidente no mês de maio do ano passado, disse tratar todo mundo bem, já que é uma figura pública.

"Deixa eu te falar uma coisa: nós não ficamos filmando ninguém, muito pelo contrário, as pessoas vêm aqui na porta da minha casa tirar foto comigo e eu recebo muito bem", reforçou.

Além disso, a advogada citou um engenheiro, que teria enviado mensagem em um grupo criticando a família de Deolane. No fim, ela ainda lembrou que não irá deixar o condomínio mesmo com as queixas.

"O terror de vocês será eu. Até onde eu puder lutar pelos meus direitos e pela dignidade da minha família, eu vou lutar. Se eu vir minha mãe derramando mais uma lágrima, eu vou bater aí na porta e vocês que vão chorar", disse.