Vyni reage com espanto aos 4 milhões de seguidores no Instagram: 'passado!'

O cearense Vyni reagiu com espanto ao descobrir o número de 4 milhões de seguidores no Instagram. O dado foi apresentado durante "Bate-papo BBB", na madrugada de terça-feira (16).

O cearense foi eliminado do BBB 22 na última terça-feira (15) e partiu direto para uma conversa com Rafa Kaliman.

Assista:

Reação do Vyni ao ver seu Instagram pela primeira vez após o programa com mais de 4 milhões de seguidores e conta verificada. Ele tá em êxtase! 💗 pic.twitter.com/7P3RXtf0G4 — Vyni 💡 (@vyniof) March 16, 2022

No início do programa, Vyni foi um dos mais seguidos. Em poucas semanas, ele alcançou 2 milhões de seguidores. Os números continuaram crescendo e, no momento da eliminação, o perfil de Vyni ultrapassava os 4 milhões de seguidores.

“A sua expectativa era que você tivesse 1 milhão de seguidores nas suas redes quando saísse [da casa]. Será que você bateu essa meta?", perguntou Rafa.

Vyni relembrou os diálogos de Gustavo após a Casa de Vidro: "Ah, não sei não... Segundo o Gustavo, que trouxe informação de fora, eu cheguei perto. Mas não sei não".