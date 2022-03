Duda Reis abre instituto para mulheres vítimas de violência; atriz tem processo contra Nego do Borel

A modelo Duda Reis anunciou, nesta terça-feira (15), a inauguração do seu instituto para apoio a mulheres vítimas de violência doméstica. A organização é realizada em parceria com a advogada Izabella Borges.

Em video publicado nas redes sociais, a atriz falou para os seguidores sobre a instituição, intitulada "Survivor" ("sobrevivente", em português). No relato, Duda relembrou o período conturbado de seu relacionamento com o cantor Nego do Borel. A artista move uma ação contra o ex-noivo, alegando ter sido vítima de agressões físicas e psicológicas. O funkeiro nega as acusações.

"Muito feliz de apresentar para vocês o Survivor! Nosso instituto buscará trazer novas oportunidades de ressignificar o trauma às mulheres que carregam dores que são de todas nós e que darão apoio através de diversos vieses diferentes para todas essas sobreviventes, que é o que somos", iniciou ela.

Assista ao vídeo

"A violência contra as mulheres, tão naturalizada pela nossa sociedade, marca a vida de tantas de nós desde muito novas. Para você, mulher, que já passou ou passa por qualquer tipo de violência, gostaria (como vítima também) de reiterar que você não é definida por esse ou esses episódios, eles são apenas um único capítulo de um livro inteiro que você é. A luta é de todas nós. Contem com o nosso apoio, o apoio do Survivor junto com uma equipe multidisciplinar", finalizou.

No mês passado, Nego do Borel desistiu de um processo que movia contra Duda por indenização por dano moral. A ação tramitava no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) desde janeiro de 2021.

Entenda o caso

Em dezembro de 2020, Nego do Borel e Duda Reis terminaram o noivado. O casal ficou junto por quase três anos. Um mês após o término, ela registrou um Boletim de Ocorrência na Delegacia da Mulher de São Paulo, onde acusou o cantor de estupro de vulnerável, ameaça, injúria, lesão corporal, violência doméstica e transmissão de HPV.

Como denunciar violência doméstica

Caso uma vítima tenha sofrido violência, ela pode recorrer imediatamente à Delegacia da Mulher, se existir uma unidade em seu município, ou à delegacia de Polícia Civil, para registrar um boletim de ocorrência.

Disque 190 - Deve ser acionado em caso de flagrante ou em que a situação de violência esteja ocorrendo naquele momento.

Disque 181 - Pode ser usado para denunciar anonimamente a violência. As informações serão conferidas pela polícia.

Disque 180 - A Central de Atendimento à Mulher funciona 24 horas. A ligação é gratuita, anônima e disponível em todo o País.