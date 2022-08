Dedé Santana diz estar sendo ameaçado por empresário após negociar circo

Dedé Santana alega estar sendo ameaçado pelo empresário Alessandro Stênio Lestar, após a compra de um circo pelo humorista, no fim de 2021. Em reportagem do Domingo Espetacular, da Record TV, o homem negou a acusação e disse que Santana deve parte do valor acordado e, por isso, está enfrentando dificuldades financeiras.

Segundo Alessandro Lestar, o circo foi vendido em perfeitas condições e completo por R$ 600 mil, "com toda a documentação em dia". O valor foi negociado com uma entrada de R$ 200 mil e o restante em 11 parcelas.

Dedé Santana, no entanto, rebateu que o empresário não cumpriu o prometido, expondo problemas na estrutura do local. Além disso, os advogados do circo destacaram que, conforme contrato, Alessandro Lestar deveria fazer a transferência de veículos usados na arena para o nome do humorista, o que não aconteceu.

"Hoje temos mais de R$ 300 mil pagos em conta-corrente do senhor Alessandro, temos o comprovante. E mais de R$ 200 mil que foram depositados em juízo", declarou Arthur Delgado, advogado do circo.

Vídeo

Na porta do círco, Lester gravou um vídeo pedindo que o humorista pagasse o que devia, e publicou nas redes sociais, segundo informação do Uol. "Não me pagaram, cinco meses sem pagar, e minha família passando desespero. Sumiram com o meu circo", desabafa.

Apesar disso, ele nega ter ameaçado o ator: "Fui lá enlouquecido, mas não ameacei ninguém e não botei a mão em ninguém. Só falei assim 'Dedé, se manifesta. É o patrimônio da minha família, me ajuda'", disse. Os advogados do empresário tentam agora desbloquear o valor depositado em juízo.