De Férias com o Ex: Salseiro VIP estreia com pegação, topless e ciúmes entre participantes

O 'De Férias com o Ex: Salseiro VIP' estreou na noite de terça-feira (15), e a pegação entre os participantes do reality show virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais.

No primeiro episódio, o programa da MTV fez a apresentação do elenco principal, trazendo nomes já conhecidos como MC Mirella (ex-participante de 'A Fazenda 12'), Lumena Aleluia (do BBB 21), Bifão ('De Férias Com o Ex 4') e Lipe Ribeiro ('De Férias Com o Ex 3' e 'De Férias Com o Ex: Celebs').

Destaques da temporada

Mirella e Lipe, inclusive, foram apontados como destaques já do primeiro episódio e prometem ser assunto do restante da temporada. Os dois, que já haviam se envolvido fora do programa, saíram em um encontro, falaram de ciúmes e até foram impedidos de dormir no mesmo quarto após a Cabine dos Segredos.

Lumena também foi destaque. A ex-BBB revelou que entrou no programa para se divertir e protagonizou beijos com WL Guimarães, Lipe Ribiro, Maria e Bifão.

No fim do episódio, todos acabaram se beijando. Com direito a "verdade e desafio", os participantes fizeram topless, joguinhos com leite condensado, deram mordidas, lambidas e até beijo triplo. Enquanto isso, a expectativa para os próximos episódios é de discussão entre os casais.