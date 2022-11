Quem está na roça? Veja nomes e como foi a nona votação em A Fazenda

A nona roça de 'A Fazenda 14', da TV Record, começou a ser formada na noite dessa terça-feira (15). Em uma noite de votação relativamente calma, a fazendeira Bárbara Borges indicou Deolane Bezerra diretamente para a berlinda.

Além da advogada, André Marinho, Bia Miranda e Ruivinha de Marte estão mais próximos de serem eliminados da atração. Com exceção da jovem neta da cantora Gretchen, um deles pode se salvar ao ganhar a Prova do Fazendeiro, que será realizada nesta quarta-feira (16). Bia foi vetada da dinâmica por André.

A votação para que o público escolha quem deve continuar no programa começa logo após a prova, com a vitória de um dos peões e a definição da roça. Um dos participantes deixa o reality show no programa ao vivo de quinta-feira (17).

INDICAÇÃO DA FAZENDEIRA

Bárbara Borges cumpriu os planos traçados no início da tarde de terça-feira e indicou Deolane para a berlinda. "Brasil, a minha indicação de hoje não podia ser diferente. Eu não poderia jamais ser incoerente com meu posicionamento até aqui", iniciou.

"Os motivos são muitos. O narcisismo dela que já ultrapassou as barreiras do saudável, arrogância, manipuladora... Ela tem um poder de distorcer tudo. E a opressão dela. Ela usa das palavras e atitudes dela pra oprimir e causar medo. É uma mulher perigosa", justificou a atriz na ocasião.

Após ocupar o primeiro banco da roça, a advogada rebateu a fazendeira da semana.

"Você não troca o disco, não, cara? Toda hora é a mesma coisa. Quando você fala em Deborah, animal, eu te defendi de uma mentira, sua jumenta. Quem me ameaçou foi você", rebateu a advogada", disparou.

QUEM VOTOU EM QUEM

Kerline Cardoso votou em Bia Miranda;

Pétala Barreiros votou em Ruivinha de Marte;

André Marinho votou em Ruivinha de Marte;

Pelé Milflows votou em Bia Miranda;

Bia Miranda votou em Ruivinha de Marte;

Ruivinha de Marte votou em Bia Miranda;

Deolane Bezerra votou em Ruivinha de Marte;

Iran Malfitano votou em Bia Miranda;

Moranguinho votou em Ruivinha de Marte.

Ruivinha de Marte foi a participante mais votada da noite e a segunda a ocupar o banco da berlinda. A artista puxou Pétala da baia e disse que a escolha era uma estratégia do próprio jogo.

PODERES DO LAMPIÃO

Vencedor da prova de fogo, Iran Malfiano escolheu o poder da chama amarelo e entregou o vermelho para Pelé. Com o benefício, o ator ficou imune a votação desta quarta-feira.

O poder da chama vermelho deu a Pelé a possibilidade de trocar o terceiro roceiro por qualquer outro peão da baia ou da sede. Ele escolheu Bia para ocupar o lugar de Pétala.

RESTA UM

Na tradicional dinâmica, André Marinho acabou sobrando. Após ter ocupado o último banco da berlinda, o cantor vetou Bia Miranda de realizar a prova do fazendeiro.

Nesta quarta-feira, André, Deolane e Ruivinha disputarão o chapéu do fazendeiro.

