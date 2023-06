Daniel morre em Terra e Paixão? Veja o que acontece com o personagem

A novela Terra e Paixão terá uma reviravolta nos próximos capítulos. Daniel (Johnny Massaro) descobrirá os segredos da família La Selva, principalmente da mãe, Irene (Gloria Pires). O personagem de Massaro será vítima de uma grande tragédia.

Após descobrir os segredos, o irmão de Caio (Cauã Reymond) dirigirá completamente desesperado, sofrerá um acidente e irá morrer. O fim trágico do personagem está previsto para ocorrer no início de julho, contudo, as datas podem ser modificadas devido à edição.

Mortes em Terra e Paixão

Daniel é o único personagem previsto para morrer, por enquanto. Desde o início do folhetim, outras personagens já morreram, como a dona do bar Naitandei, Cândida, interpretada por Suzana Vieira.

Quem é Daniel, interpretado por Johnny Massaro

Filho de Antônio (Tony Ramos) e Irene, Daniel é irmão de Caio e Petra (Debora Ozório). Ele foi escolhido para cuidar dos negócios da família. É apaixonado por Aline (Barbara Reis), embora seja noivo de Graça (Agatha Moreira).