Que horas começa 'Terra e Paixão' hoje? Veja o resumo da novela desta quinta (22)

A novela 'Terra e Paixão' desta quinta (22) vai ao ar às 21h20, após o 'Jornal Nacional'. Nesse capítulo, Kelvin conta a Luigi que Berenice irá disfarçada de cozinheira no casamento do italiano.

RESUMO COMPLETO DE 'TERRA E PAIXÃO' DESTA QUINTA (22)

Daniel promete a Aline que usará o poder para construir e pede mais paciência para resolver a situação do casal. Daniel e Caio fazem as pazes. Irene contrata Zezinho para fazer o bufê do casamento de Petra. Berenice exige que Zezinho a ajude a se infiltrar no casamento de Luigi e Petra.

Kelvin conta a Luigi que Berenice irá disfarçada de cozinheira no casamento do italiano. Lucinda impede que Gladys expulse a filha de Flor da escola. Laurita dá remédio a Petra. Gladys pede a Tadeu que demita Lucinda. Luigi reage quando Caio lhe diz que eles terão que ficar subordinados às decisões de Daniel.

QUE HORAS COMEÇA?

A novela 'Terra e Paixão' vai ao ar de segunda a sábado às 21h20 na Rede Globo.